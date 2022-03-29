Школьникам Севастополя передали саженцы, привитые от легендарного миндаля

Старейшего дерева Севастополя

В Севастополе в рамках акции мемориальный час «Миндаль огненных дней» школьникам вручили трехлетние саженцы, которые привит от легендарного миндаля Малахового кургана. Это старейшее дерево в городе, которое стало свидетелем двух оборон Севастополя.

В мероприятии приняли участие ветеран Вооруженных сил, почетный председатель Союза советских офицеров в Севастополе, полковник в отставке Борис Френтий, а также представители правительства и центра детского творчества.

«Я рад присутствовать на таком важном мероприятии, как вручение саженцев миндаля в честь Великой Победы. Я рад, что нынешние поколения севастопольцев свято чтут память тех героев, которые сражались за нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Уверен, что молодые жители города – самые настоящие патриоты, потому что им есть с кого брать пример – с воинов, которые защищали Севастополь в Крымскую войну, в годы Великой Отечественной войны, и которые в настоящее время показывают чудеса храбрости, доблести и геройства, защищая Донецкую и Луганскую народные республики», — поделился Борис Френтий, передает пресс-служба правительства города.

В ходе мемориального часа участники почтили минутой молчания память погибших воинов, защищавших Севастополь.

Мемориальный час «Миндаль огненных дней» проходит в рамках регионального этапа Всероссийской акции «Сады Победы» и международной акции «Сад памяти».

Отмечается, что школьникам — юным экологам передано 13 саженцев как олицетворение стойкости и возможности преодолеть любые преграды.

В этом году саженцы в своих школах высадят экологические отряды гимназий №1, №2, школ №28, 29, 39, 40, 42, 46, 48, 54, 58, 61, а также образовательного центра имени Василия Ревякина.

Ольга Сурикова