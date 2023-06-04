В Севастополе сбили женщину на улице Горпищенко

В Севастополе 2 июня днем водитель ВАЗа на улице Горпищенко сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

«67-летний водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь по улице Горпищенко, в районе дома № 55 совершил наезд на 57-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости», — сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу.

Признаков опьянения у водителя не установлено.

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Ольга Сурикова