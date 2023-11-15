В Заксобрании обсудили можно ли остановить рост цен на яйца в Севастополе 

Взлетевшие цены в Севастополе на куриное мясо и яйца зависят от расходов производителей, и ФАС нарушений при этом не фиксирует. Об этом сообщила директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Наталия Скорюкова, отвечая на вопросы депутатов в ходе сессии Заксобрания.

«Весь скачок цен происходит непосредственно от производителя. Тому способствует, по нашему анализу, несколько причин. В том числе, дефицит запчастей, которые имели импортный характер. Отчасти логистика, в некоторой степени. Потому что транспортировка в наш регион и по территории Крыма немного подорожала в связи с тем, что по другой территории доставляется товар. Но этот скачок произошел на всей территории России, насколько я понимаю», — пояснила Скорюкова.

Она добавила, что прямого механизма воздействовать на ценообразование у органов власти нет. Сейчас только заключен меморандум между крупными торговыми сетями и правительством Севастополя на социально значимые продукты —на них торговая наценка не растет. Остальные же цены не регулируются.

«Бизнес – в свободном плавании. Наценка не регулируется», — отметила глава департамента.

«Абсолютно не устраивает меня ваш ответ по поводу ценообразования на яйца. Я не знаю, как там по отчетам, но на рынке цена 160 рублей. И прогнозируют к Новому году больше 200. Если мы сейчас не начнем заниматься этим вопросом, мы жителям города сделаем «новогодний подарок» в кавычках. Вот очень бы не хотелось. Поэтому предлагаю заниматься этим вопросом уже сейчас», — возразил ей депутат от фракции ЛДПР Артем Гордиенко.

Скорюкова заверила, что данный вопрос находится на контроле уже даже Генпрокуратуры.

Кроме того, депутатами был поднят вопрос рациональности использования средств, которые выделяются на поддержку сельского хозяйства. В этом году по госпрограмме было выделено 700 миллионов рублей. Однако на ценах в городе это никак не сказывается.

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Ольга Сурикова

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