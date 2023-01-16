В Севастополе на пожаре в СТ чудом не взорвались в доме мужчина и женщина

В Севастополе ближе к полудню 16 января случился пожар в СТ «Морзаводец» в Балаклавском районе. Чудом обошлось без жертв.

Частный жилой дом загорелся в СТ в районе улицы Клубничная. Проникнув внутрь горящего помещения, огнеборцы обнаружили 3 газовых баллона, которые незамедлительно были эвакуированы на свежий воздух.

По первичной информации, площадь пожара составляет 30 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ведомства.

В доме обнаружены мужчина и женщина — они выведены на свежий воздух и переданы бригаде скорой медицинской помощи.

На данный момент пожар локализован.

Читайте также: В Севастополе чуть не взорвался баллон с газом во время пожара в частном доме

Ольга Сурикова