На трассе Ялта-Севастополь сегодня не фартовый день для водителей «Лады»

Проводится проверка по факту ДТП с двумя пострадавшими на автодороге «Ялта- Севастополь» Авария произошла около семи утра, участниками стали два легковых автомобиля «Лада Ларгус» и «Шкода».

В ней никто не пострадал. Но спустя 10 минут на этом же участке дороги 59-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» неправильно выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося авто «Лада Ларгус».

«Произвел с ним касательное столкновение, в дальнейшем выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем «Фольксваген», который двигался во встречном направлении по своей полосе», — уточнили в пресс-службе городского УМВД.

В результате этого ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель автомобиля «Лада», нарушивший ПДД, и пассажир автомобиля «Фольксваген».

Напомним, совсем недавно на трассе Ялта-Севастополь водитель легкового автомобиля влетел в экскаватор.

Ольга Сурикова