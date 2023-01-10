В Севастополе чуть не взорвался баллон с газом во время пожара в частном доме

В Ленинском районе Севастополя по улице Кирпичная произошел пожар в жилом частном доме. Вызов в Центр управления в кризисных ситуациях городского главка МЧС поступил 10 января в 12:40.

По прибытии подразделений установлено, что площадь пожара составляет 40 квадратных метров.

Погибших, пострадавших нет.

Из дома вынесен газовый баллон, его критического нагрева не допущено.

На данный момент достигнута локализация пожара. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ольга Сурикова