На Фиолент привезли дизель-генератор, чтобы помочь людям пережить морозы

На Фиоленте запитали дизель-генератор на 1 МВт. Это должно помочь, как уже говорил — снять часть дефицита мощности, написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что часть СТ остались без света из-за превышения допустимой нагрузки на сети. На Фиоленте есть мини-отели, магазины и прочие объекты, которые потребляют много электроэнергии. Кроме этого происходят несанкционированные подключения.

«За электроснабжение Фиолента отвечает ООО «Севастопольэнерго» и ФГУП 102 ПЭС, а главное — сами члены СНТ и СТ. Председатели должны следить за нагрузкой, модернизировать сети, если эта нагрузка растет. А здесь получается, что годами подключаются все новые и новые объекты, а мощностью сетей никто не занимается», — отметил губернатор и добавил фото целых коттеджей на Фиоленте, которые подключаются также к местным сетям электроснабжения.

Развожаев уточнил, что город не имеет права вкладывать средства в существующие сети дачных обществ, которые принадлежат членам садоводческих товариществ. Однако город не остался в стороне сложившейся ситуации и сейчас там работает мощный дизель-генератор.

Проблемы с электроэнергией жителям СТ он рекомендовал решать только со своим председателем.

Ольга Сурикова