В Севастополе в канун Нового года горел дом. Видео

Пожар был по повышенному рангу

В Севастополе 31 декабря начался пожар в частном доме по улице Нефёдова. Сотрудники МЧС присвоили ему высший ранг опасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

Сигнал о пожаре поступил около 12 часов дня. По повышенному рангу пожара 1-БИС выдвинулись силы МЧС России: два отделения 1-й пожарно-спасательной части, по одному отделению 2-й и 6-й пожарно-спасательных частей, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, оперативная группа.

По прибытии было установлено, что открытым пламенем охвачен частный одноэтажный жилой дом.

На месте огнеборцы сформировали 3 газодымозащитных звена, проникли в строение и подали на тушение 3 ствола «Б».

Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние дома.

Также вовремя были эвакуированы материальные ценности хозяев. Через 20 минут после прибытия к месту пожарные локализовали и устранили открытое горение. Полностью ликвидировать последствия происшествия удалось к двум часам дня.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

К работам от МЧС России было привлечено 18 человек личного состава и 6 единиц техники. В процессе ликвидации происшествия также задействовались другие экстренные службы города – в целом от РСЧС участвовали 23 человека и 8 единиц техники.

Напомним, в Севастополе горела квартира в многоквартирном доме на проспекте Октябрьской революции. Пожар случился рано утром.

Фото, видео: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе