В Инкермане на заснеженной дороге перевернулся автомобиль

Понадобилась помощь спасателей

Воскресенье, 17 января, в Севастополе выдалось снежным, поэтому не обошлось без аварий. Днем в Инкермане по улице Яблочкова произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перевернулся легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

На место аварии прибыли сотрудники городского МЧС.

«Спасатели установили, что машина крышей лежит на дорожном полотне, затрудняя движение транспорта на данном участке пути. Используя лебёдки, мягкие тросы и другой подручный инвентарь, сотрудники чрезвычайного ведомства произвели стабилизацию транспортного средства. Не потеряв возможности двигаться своим ходом, оно покинуло место происшествия», — рассказали в пресс-службе.

Также в ведомстве отметили, что спасатели справились в течение часа и в ДТП никто не пострадал.

В МЧС подчеркнули, что похолодание и осадки в виде снега, местами сопровождающиеся гололедицей, требуют от водителей максимальной концентрации внимания и осторожности.

Напомним, ранее сообщалось, что Севавтодор работает круглосуточно, расчищая дороги от снега и гололедицы.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по городу Севастополю

Ольга Сурикова