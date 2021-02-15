Город Происшествия

На пожаре погиб девятимесячный ребенок в Бахчисарае

15-02-2021
Комментариев нет
895

Проводится проверка

Сейчас следователи проводят проверку по факту гибели девятимесячного ребенка на пожаре на предмет наличия признаков преступления, сообщает старший помощник руководителя главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

Уголовное дело заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«Вечером 14 февраля текущего года в ходе тушения пожара в домовладении по улице Островского в городе Бахчисарае было обнаружено тело девятимесячного мальчика с признаками отравления угарным газом. Установлено, что родители малыша уехали на работу, оставив девятимесячного и двухлетнего сыновей под присмотром 16-летней родственницы», – сообщается ведомством.

По предварительной версии Следкома, причина возгорания – замыкание обогревателя. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела».

Также проверку организовала прокуратура Крыма. В ведомстве сообщили, что во время пожара также пострадал старший двухлетний мальчик.

Читайте также: В Севастополе на пожаре пострадали два человека

 «В настоящее время ребенок находится в удовлетворительном состоянии, ему оказывается медицинская помощь. В настоящее время прокуратурой республики организована проверка исполнения уполномоченными органами законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также действиям родителей малолетних. В ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», – проинформировали в прокуратуре.

 

Фото: ГУ СКР по Крыму и Севастополю

Ольга Сурикова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.