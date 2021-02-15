На пожаре погиб девятимесячный ребенок в Бахчисарае

Проводится проверка

Сейчас следователи проводят проверку по факту гибели девятимесячного ребенка на пожаре на предмет наличия признаков преступления, сообщает старший помощник руководителя главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

Уголовное дело заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«Вечером 14 февраля текущего года в ходе тушения пожара в домовладении по улице Островского в городе Бахчисарае было обнаружено тело девятимесячного мальчика с признаками отравления угарным газом. Установлено, что родители малыша уехали на работу, оставив девятимесячного и двухлетнего сыновей под присмотром 16-летней родственницы», – сообщается ведомством.

По предварительной версии Следкома, причина возгорания – замыкание обогревателя. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела».

Также проверку организовала прокуратура Крыма. В ведомстве сообщили, что во время пожара также пострадал старший двухлетний мальчик.

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«В настоящее время ребенок находится в удовлетворительном состоянии, ему оказывается медицинская помощь. В настоящее время прокуратурой республики организована проверка исполнения уполномоченными органами законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также действиям родителей малолетних. В ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», – проинформировали в прокуратуре.

Фото: ГУ СКР по Крыму и Севастополю

Ольга Сурикова