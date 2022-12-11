В Севастополе на пожаре спасено два человека

В Севастополе рано утром 10 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях городского главка МЧС от очевидцев поступило сообщение, что по улице Шостака горит дом.

По прибытии подразделений информация подтвердилась. Сформировано звено ГДЗС. По первичной информации площадь пожара составляет 5 квадратных метров.

«Эвакуировано 10 человек. Спасено 2 человека», — сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Погибших, пострадавших нет.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Ольга Сурикова