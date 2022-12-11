В коттеджный поселок в Мелитополе попали ракетами РСЗО Himars

По окраине Мелитополя вечером 10 декабря нанесены артиллерийские удары украинскими ракетами РСЗО Himars. ПВО на излете было сбито две ракеты, четыре достигли своей цели, сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий

Он подчеркнул, что совершены четыре целенаправленных попадания. Полностью разрушена база отдыха, где в субботу было много мирных жителей.

По предварительным данным, двое погибших, десять пострадавших.

Балицкий добавил, что всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь и поддержка.

Ольга Сурикова