В Севастополе снова начали строить ледовый каток

Достроить обещают к 2022 году

В Севастополе вернулись к идеи строительства крытого катка с искусственным льдом. Об этом доложил директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов, сообщает пресс-служба правительства.

«На сегодняшний день мы ведем работы по выносу инженерных сетей. В ближайшее время подрядчик приступит к активной фазе разработки котлована. Общая площадь катка составит чуть более 10 тысяч метров квадратных. Подрядчик у нас зарекомендованный – это компания «Асгард». Сбоев с ними у нас никогда не было, все работы выполняют качественно и в срок.

Здание катка будет оборудовано трибуной на 750 зрителей. Проектом также предусмотрено благоустройство и озеленение территории, устройство автостоянки. Срок окончания работ по контракту — 2022 год», – сказал Илларион Гапицонов.

Трехэтажное здание крытого катка будет предназначено для проведения соревнований, учебно-тренировочного процесса и оздоровительных занятий.

Начальник Управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко рассказал, что спортивное сообщество ждет этот объект. Сейчас в городе два катка: в ТЦ «Муссон» и кадетском училище.

«Несмотря на то, что у нас южный регион, здесь очень активно развиваются зимние виды спорта: хоккей, фигурное катание, керлинг. Наши ребята активно занимаются данными видами спорта и занимают призовые места на соревнованиях. Мы очень ждем окончания строительства, чтобы наши севастопольские дети получили возможность заниматься спортом в таких современных и комфортных условиях», – отметил Резниченко.

Здание катка будет оборудовано залом индивидуальной силовой подготовки, хореографическим классом, тренажерным и акробатическим залами, восстановительным центром с массажным кабинетом и помещениями медпункта, тренерскими комнатами, гардеробной, буфетами, душевыми и санузлами. В том числе здание будет предназначено для маломобильных групп населения.

Отмечается, что максимальная пропускная способность при тренировочном процессе составит 189 человек в смену, в день до 9 смен.

Напомним, ледовый каток в Севастополе пытались построить еще при Украине. В 2011 году была развернута помпезная программа президента Януковича «Хоккей Украины». Тогда по всей стране планировалось построить пять ледовых арен. Заявку подали и от Севастополя, тендер утвердили на 31,36 млн грн. В итоге, все арены были построены, кроме севастопольской. Хотя тогдашний представитель олимпийского совета Севастополя Алексей Чумак заверял, что были выделены в полном объеме — 45 миллионов гривен. Местные кураторы проекта поясняли, что проект не подходит для сейсмической зоны Севастополя, а бесконечная его корректировка закончилась тем, что объект оказался заброшенным и бесполезным.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя