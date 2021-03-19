В Севастополе на пешеходном переходе сбит человек

Пешеход переходил дорогу на красный

В Севастополе вечером 18 марта на пешеходном переходе был сбит пешеход. Авария произошла на проспекте Генерала Острякова в районе ТЦ «Океан».

Очевидцы случившего выложили фотографию в группе «Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП» социальной сети Вконтакте и сообщили, что пострадавшего забрала скорая.

Изданию ForPost удалось выяснить, что 36-летний водитель автомобиля наехал на 32-летнего пешехода, когда тот переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.

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«В результате ДТП пешеход с полученными травмами был доставлен в медучреждение. По факту ДТП проводится проверка», — сообщили в пресс-службе УМВД города.

Ольга Сурикова

Фото: Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП/vk.com