В Севастополе на пешеходном переходе сбит человек

Пешеход переходил дорогу на красный
В Севастополе вечером 18 марта на пешеходном переходе был сбит пешеход. Авария произошла на проспекте Генерала Острякова в районе ТЦ «Океан».
Очевидцы случившего выложили фотографию в группе «Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП» социальной сети Вконтакте и сообщили, что пострадавшего забрала скорая.
Изданию ForPost удалось выяснить, что 36-летний водитель автомобиля наехал на 32-летнего пешехода, когда тот переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.
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«В результате ДТП пешеход с полученными травмами был доставлен в медучреждение. По факту ДТП проводится проверка», — сообщили в пресс-службе УМВД города.
Ольга Сурикова
Фото: Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП/vk.com