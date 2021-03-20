В Севастополе на хоре Херсонеса орудовали вандалы

В нее швыряли огромные камни

В сквере Усадьбы Херсонеса, которая находится в Гагаринском районе, рядом с Динопарком, вандалы повредили большую амфору. От действий неизвестных она пошла трещинами и от нее откололись куски, говорится в сюжете телеканала «Первый Севастопольский».

Амфора была изготовлена несколько лет назад из железобетона и установлена на входе 9-й усадьбы хоры. Автор проекта скульптор Валерий Пахомов пытался создать изделие прочным и востребованным, как фотозона. Теперь ему пришлось реставрировать разбитую амфору.

«Она была атакована камнями. Мы видели прям лежащие огромные булыжники, которые бросали в неё», — рассказал в комментариях журналистам активист общественной организации «Севпарки» Вячеслав Прокопенко.

Также в организации «Севпарки» отметили, что в этом месте уже не первый раз орудуют вандалы. Только совсем недавно была украдена усадьба с макета.

Напомним, отделом дознания ОМВД России по Ленинскому району Севастополя возбуждено уголовное дело за вандализм на мысе Хрустальном. Там неизвестные разрисовали стелу, барельефы и сам постамент обелиска «Городу-Герою Севастополю», известному среди севастопольцев, как «Штык и Парус».

Ольга Сурикова

Фото: sev.tv