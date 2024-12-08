В Севастополе на пешеходном переходе сбили пенсионера

Сегодня, 8 декабря произошло ДТП в Севастополе на улице Пожарова.

По предварительной информации Госавтоинспекции, в 9 часов 30 минут в районе дома 9 по улице Пожарова, 55-летний водитель, управляя легковым автомобилем Nissan, сбил 83-летнего мужчину-пешехода, который переходил дорогу по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу.

Пенсионер получил травмы и был доставлен в больницу.

Выяснилось также, что водитель был трезв.

По факту ДТП с пострадавшим пешеходом сотрудниками полиции проводится проверка.

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Кристина Ветер