Полиция Севастополя напоминает: начинается сезон краж двухколесного транспорта

С наступлением зимы многие владельцы велосипедов и самокатов перестают их использовать, что делает транспорт уязвимым для краж. Полиция Севастополя призывает граждан принять меры для защиты своего имущества.

Не оставляйте двухколесный транспорт без присмотра на улице или в подъезде, даже на короткое время. Если необходимо оставить транспорт, обязательно пристегните его надежным замком и тросом, лучше за раму и оба колеса. Установка сигнализации и выбор мест с камерами видеонаблюдения также помогут снизить риск кражи.

Запомните номер рамы.

Если ваш велосипед или самокат был украден, сразу сообщите в полицию по телефону 102, предоставив описание и номер рамы. Постарайтесь найти очевидцев и дождитесь прибытия полиции для дачи свидетельских показаний.

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Кристина Ветер