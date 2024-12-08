План – похудеть до Нового года: названы главные ошибки

В преддверии Нового года многие стремятся быстро похудеть, однако при этом допускают ряд распространенных ошибок. Севастопольский диетолог рассказала «Севкору», каких ошибок стоит избегать.

Многие выбирают жесткие ограничения в питании, что может привести к дефициту необходимых веществ и негативным последствиям для здоровья.

Полный отказ от еды не только неэффективен, но и может вызвать замедление обмена веществ.

Неправильное сочетание продуктов — игнорирование принципов сбалансированного питания может привести к избытку калорий и недостатку полезных веществ.

Недостаток физической активности — ожидание, что похудение произойдет только за счет диеты, без включения физических нагрузок, это фиаско.

Доверие к различным БАДам и диетическим добавкам, которые обещают быстрые результаты, часто оказывается ошибочным и опасным.

Каждое тело уникально, и что подходит одному, может быть неэффективно или даже вредно для другого.

Недостаток четкого плана действий и стратегии может привести к быстрому возвращению к прежним привычкам.

Чтобы достичь здорового и устойчивого результата, важно подходить к процессу похудения с умом, обращая внимание на сбалансированное питание и регулярную физическую активность.

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Кристина Ветер