В Севастополе на пешеходе сбили 8-летнюю девочку

По предварительной информации Госавтоинспекции Севастополя, сегодня в 07:54 минуты на подъезде к поселку Кача, 41- летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet, на нерегулируемом пешеходном переходе произвел сбил 8-летнюю девочку-пешехода.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.

Водитель управлял автомобилем в трезвом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка.

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Ольга Сурикова