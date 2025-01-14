В Севастополе на пешеходе сбили 8-летнюю девочку

По предварительной информации Госавтоинспекции Севастополя, сегодня в 07:54 минуты на подъезде к поселку Кача, 41- летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet, на нерегулируемом пешеходном переходе произвел сбил 8-летнюю девочку-пешехода.
В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.
Водитель управлял автомобилем в трезвом состоянии.
По факту ДТП проводится проверка.
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Ольга Сурикова