В Ялте девятилетний ребенок попал под машину

Днем 23 октября в Ялте на ул. Кирова ребенок решил перебежать дорогу в неположенном месте и попал под автомобиль Hyundai, сообщили в Госавтоинспекции Крыма.

В итоге школьник 2015 года рождения получил травмы различной степени тяжести и доставлен больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

Напомним, в Севастополе также был сбит ребенок из-за собственной невнимательности. 6-летний мальчик выбежал из автомобиля родителей на проезжую часть и попал под проезжающую машину.

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Ольга Сурикова

Фото: Госавтоинспекция Крыма