На мосту на реке Черной введут реверсивное движение

На время ремонтных работ автомоста через реку Черную в Инкермане будет организована временная реверсивная схема движения.

Там установят временные светофоры, которые будут регулировать движение.

По информации дептранспорта, на автомобильном мосту планируют отремонтировать пролетные строения, переходные плиты моста, деформационные швы, а также восстановить пешеходные ограждения и обустроить верхний слой покрытия.

Работы на мосту начнутся до конца месяца.

Их окончание запланировано на 20 ноября 2025 года.

На строительно-монтажные работы моста через реку Черную будет выделено более 142 млн рублей.

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Ольга Сурикова