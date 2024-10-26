В Севастополе горел Воронцовский рынок 

Этой ночью МЧС Севастополя тушили пожар на «Фермерской ярмарке» на Воронцовском рынке.
Сообщение о возгорании в районе проспекта Победы поступило 25 октября в 22:20.
Горели два торговых павильона – сырный и мясной. Площадь пожара составила 32 кв. метра.
Менее часа потребовалось для ликвидации пожара.
Погибших и пострадавших нет.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Севастополе в сентябре 2022 года на «Юмашевском рынке» горели торговые ларьки.
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Ольга Сурикова