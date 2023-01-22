В Севастополе на охрану общественного порядка заступила кавалерия

В Севастополе помогать с охранной общественного порядка будет полицейская кавалерия. Одним из первых объектов, где началось патрулирование, стал природный парк «Максимова дача».

Совместно с представителями Севприроднадзора сотрудники кавалерийского взвода отдельного батальона ППСП имени Василия Бузина разработали маршрут патрулирования, охватывающий территорию парка-заповедника.

Сотрудники полицейской кавалерии верхом на лошадях «Донбасс» и «Добрыня» в течение дежурства обследовали основные места отдыха граждан в парке «Максимова дача», рассказали в пресс-службе городского УМВД.

«Полицейская кавалерия, на мой взгляд, лучшее решение для охраны правопорядка на территории горно-лесистой местности Севастополя. Патрулирование «Максимовой дачи» с использованием конной пары позволит эффективно выполнять поставленные служебные задачи там, где это не сможет оперативно выполнить пеший наряд и не сможет проехать патрульный автомобиль», — отметил генерал-майор полиции Павел Гищенко.

В ближайшее время полицейская кавалерия выйдет и на остальные маршруты патрулирования в районе пляжей, парков, лесных массивов и других мест отдыха и пребывания граждан, заключили в ведомстве.

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Ольга Сурикова