Развожаев пояснил, откуда взялись слухи о скрытой мобилизации в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг появляющуюся информацию о том, что на полуострове готовятся к скрытой мобилизации и в Севастополе начали вызывать в военкоматы людей, которые имеют бронь. Он считает, что данный фейк разгоняют ципсошники.

Губернатор пояснил, что с 23 января начнется прием заявок на отсрочку от срочной службы для ИТ-специалистов в рамках весеннего призыва. Каким критериям должны соответствовать специалисты, претендующие на отсрочку — подробно написано в публикации Департамента цифрового развития.

«Цель врагов — посеять панику, они используют для этого любой повод. Завет фашистов: «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в нее» — главный принцип их информационно-диверсионной работы», — добавил глава и призвал доверять информации из проверенных источников.

Ольга Сурикова