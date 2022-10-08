В Севастополе открыли центр кавалерии и кинологии

В Севастополе 7 октября открыли единый центр кавалерии и кинологии городского УМВД —первый на черноморском побережье.

В торжественной церемонии приняли участие начальник УМВД России по Севастополю генерал-майор полиции Павел Гищенко, губернатор Михаил Развожаев, руководители органов исполнительной власти, правоохранительных и силовых ведомств города Севастополя и Республики Крым, профсоюзные и ветеранские организации, сотрудники и кадеты органов внутренних дел, Следственного комитета и МЧС.

«Я уверен, что в скором будущем жители и гости города не смогут представить Севастополь без конных полицейских нарядов, а конная пара на пляжах и туристических маршрутах города-героя станет визитной карточкой Севастопольской полиции», — отметил в своем выступлении Павел Гищенко.

Символом Центра стала также открытая в этот день скульптурная композиция «Лошадь и собака». Прототипами для нее стали жеребец Зевс, прибывший в Севастополь на адаптацию из Карачаево-Черкессии, и полицейская немецкая овчарка Хаза.

В ходе мероприятия были продемонстрированы умения служебных собак, прошли показательные выступления сотрудников полицейской кавалерии, полицейского спецназа и воспитанников конного клуба имени генерала Якова Петровича Бакланова. Сотрудники отряда спецназначения «Гром» УНК и спецвзвода «Корсунь» отдельного батальона ППСП имени Василия Бузина продемонстрировали свои навыки рукопашного боя, огневой подготовки, задержания и ликвидации вооруженных преступников.

Особенный восторг зрителей вызвали выступления воспитанников конного клуба: юные и взрослые наездники продемонстрировали настоящее искусство джигитовки.

Ольга Сурикова