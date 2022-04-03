В Севастополе рассказали, в каких условиях содержатся украинские военнопленные

Севастополь не имеет статуса региона, оказывающего помощь беженцам

Севастополь посетила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она ознакомилась с тем, как оказывается в городе помощь беженцам и в каких условиях содержаться украинские военнопленные.

Губернатор Михаил Развожаев рассказал омбудсмену, что ежедневно волонтерский штаб «Мы вместе — Севастополь» приходят и приезжают беженцы из ДНР и ЛНР, которым нужна помощь — в оформлении документов, устройстве детей в школы, с местами проживания и прочем.

«Только штаб уже принял больше 3000 человек. Всего же, по нашим оценкам, в Севастополь приехало около 10 000 беженцев», — сообщил Михаил Развожаев, сообщает пресс-служба правительства.

Он обратил внимание Москальковой на том, что Севастополь не был определен, как регион принимающий беженцев, однако сюда постоянным потоком прибывают люди, нуждающиеся в помощи. В связи с этим обсуждались возможности городского бюджета и необходимости заявляться на федеральную поддержку.

Также Татьяна Москалькова ознакомилась с условиями содержания военнослужащих Вооруженных Сил Украины, попавших в плен в ходе проведения специальной военной операции, посетила 1472-й военно-морской клинический госпиталь им. Н. Пирогова.

«Побывала в одной из частей Черноморского флота. Сейчас в этой точке размещены порядка 30 человек. Лично убедилась, что украинские пленные, находящиеся на территории РФ обеспечены всем необходимым. Всем пленным, находящимся в России, оказывается вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь. Украинские военные рассказали об условиях, в которых находятся, а также о медицинской помощи, которую они получают. Военные отметили человеческое отношение со стороны РФ, рассказали, что в месте их временного проживания есть телевизор, места для курения, достаточно светло, не холодно, постельное белье меняют раз в неделю», — сообщила Татьяна Москалькова, уточнив, что условия содержания нашей страной пленных находятся в строгом соответствии с нормами международного права.

Напомним, в Севастополь 26 февраля привезли украинских военных сдавшихся в плен на острове Змеиный.

Ольга Сурикова