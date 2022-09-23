Студенты-заочники могут попасть под частичную мобилизацию

В Министерстве обороне заверили, что студентов-очников мобилизация не коснется, но это положение не распространяется на заочников. Они могут быть призваны по решению комиссии по мобилизации, говорится на портале «Объясняем.рф».

«Призыв студентов, обучающихся на очном отделении, по мобилизации не планируется. Студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации», — говорится в рубрике «Вопрос-ответ».

Как отметили на портале, гражданин может самостоятельно узнать, подлежит ли он мобилизации, обратившись в военкомат по месту фактического проживания.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации.

В Минцифры пообещали, что повестки по частичной мобилизации не планируется отправлять через госуслуги.

Ольга Сурикова

Фото: mil/vk.com