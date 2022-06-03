Его увезли на скорой
В Севастополе сегодня утром на пляже «Аквамарин» качели упали на ребенка. Инцидент произошел в 10:25.
Ребенок на скорой помощи доставлен в горбольницу № 5.
«После осмотра дано заключение, что ребенок получил ушибы шейного отдела позвоночника, лобной и затылочной областей», — говорится в сообщении департамента здравоохранения.
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Уточняется, что пострадавшего отпустили домой, госпитализация ему не потребовалась.
Ольга Сурикова
Фото: obyektiv.press