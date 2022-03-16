В Севастополе на мать 8-летней девочки заведено уголовное дело

После пропажи даже не искала дочь

В Севастополе на жительницу города заведено уголовное дело за не исполнение своих родительских обязанностей в отношении 8-летнего ребенка. Ранее девочку сутки разыскивали и после обнаружения поместили в социальный приют.

Напомним, в конце декабря прошлого года появилось сообщение о том, что ученица 1 класса ушла в школу и не вернулась домой. Ее обнаружила вечером местная жительница в районе Динопарка в Гагаринском районе, на утро она обратилась в полицию.

Девочка была помещена в ГБУЗС «Городская больница № 5 – Центр оздоровления матери и ребенка», где проходила лечение на протяжении более трех недель. При этом мать не приняла меры к поиску дочери, о ее пропаже в полицию не сообщала.

«В соответствии с медицинским заключением у ребенка имелась тяжелая белково-энергетическая недостаточность и ряд заболеваний, вызванных недостаточным питанием, неблагоприятными условиями дома, проблемами с воспитанием, плохим уходом и безнадзорностью», — сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

При этом также отмечается, что дома ребенок проживал вместе с матерью в двухкомнатной квартире в антисанитарных условиях, без отдельного спального места и места для обучения.

Мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению дочери.

В августе 2021 года она отказалась от помощи в лечении от алкогольной зависимости. Семья состояла на учете как находящая в социально-опасном положении.

В настоящее время ребенок находится в безопасных условиях в ГКУ «Социальный приют для детей и подростков».

Ольга Сурикова