Ровно 8 лет назад, 16 марта 2014 года, в Крыму и Севастополе состоялся референдум, который стал судьбоносным для жителей полуострова и привел их в состав Российской Федерации. Вместе вспоминаем, как это было.

Решение о проведении референдума было объявлено 27 февраля 2014 года Верховым советом Автономной Республики Крым. Однако, изначально народные избранники предлагали поднять вопрос о статусе автономии и расширении ее полномочий. За данное постановление в Симферополе проголосовали 61 из 64 зарегистрировавшихся в зале депутатов. Референдум был назначен на 25 мая.

Предполагалось выяснить мнение жителей полуострова по следующему вопросу: «АРК обладает государственной самостоятельностью и входит в состав Украины на основе договоров и соглашений («за» и «против»)».

Однако, 1 марта, назначенный 27 февраля председателем Совета Министров Крыма Сергей Аксенов, заявил о переносе референдума на 30 марта в связи с обострением ситуации в Крыму.

Спустя 5 дней, 6 марта, Верховный Совет республики обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить Крым в состав Российской Федерации в качестве субъекта РФ, тогда же была назначена дата референдума — 16 марта. Такое решение поддержали 78 депутатов из 91. На заседании было утверждено временное положение о республиканском референдуме. В тот же день Севастопольский городской совет принял постановление «Об участии в проведении общекрымского референдума», а 7 марта утвердил временное положение о референдуме в Севастополе.

Во временном положении о референдуме были прописаны организация, финансирование, порядок проведения и определение итогов голосования.

На референдум были вынесены следующие вопросы: «1. Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 2. Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?»

Бюллетени для голосования были напечатаны на трех языках: русском, украинском и крымско-татaрском.

16 марта по официальным данным обработки 100 % протоколов, в республике за воссоединение с Россией проголосовало 96,77 % (1 233 002 избирателя), в Севастополе — 95,6 % (262 041 избиратель), за статус Крыма как части Украины в этих регионах высказались 31 997 и 9250 избирателей, соответственно (2,51 и 3,37 % голосовавших).

Это историческое решение навеки изменило судьбу Крыма и Севастополя, наконец, устранив историческую несправедливость. Ведь всю четверть века пока два субъекта находились в составе чужой страны, их жители мечтали вернуться назад в Россию.

«Мы все приняли участие в легендарном референдуме, который привел наш полуостров в родную гавань! За эти годы в Севастополе и Крыму сделано очень много. Мы все видим, что наше государство не жалеет никаких средств, чтобы повысить уровень благосостояния, жизни крымчан и севастопольцев, поэтому мы как никто понимаем, что сейчас происходит, и к чему стремится наше государство, — обратился к севастопольцам и крымчанам вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев. — Выражаю огромную благодарность руководству нашей страны и российскому народу за то, что мы все вместе создаем полноценную социальную и экономическую инфраструктуру».

18 марта президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации. 21 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о присоединении Крыма и Севастополя к России и федеральный конституционный закон о процедуре их вхождения в состав РФ.

Напомним, в разгар «Русской весны», восемь лет назад, лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский один из первых приехал в Севастополь.

Андрей Вознесенский