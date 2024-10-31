В Севастополе и зимой будут ходить автобусы к морю в парк Победы

В городе в этом году появился новый маршрут №74, на котором можно было доехать от «Нового Херсонеса» к парку Победы и обратно. Многих горожан очень обрадовал этот маршрут, в первую очередь, потому что наконец-то в парке Победы появился общественный транспорт, который подвозил близко набережной. Ранее такую услугу предоставляли только электробусы, но стоимость проезда в них в два раза выше при достаточно коротком маршруте.

С окончанием летнего периода горожане стали переживать, что этот городской маршрут могут отменить, в связи со значительным сокращением пассажиров.

Однако в департаменте транспорта «Севкору» ответили, что не планируется сокращение маршрутов №№ 74, 23 и 400, которые как раз все ходят в парк Победы, на зимний период. Более того, даже не должно измениться расписание. В дептрансе подчеркнули, что расписание общественного транспорта, прописанное в Госконтрактах, действует круглый год.

Ольга Сурикова

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