В Севастополе на линию вышел второй паром, отремонтированный за 32 млн рублей

Ремонтировали в Севастополе

В Севастополе завершены ходовые испытания парома «Адмирал Истомин». Сегодня, 11 апреля, утром он уже вышел на линию. Об этом было сообщено на аппаратном совещании в правительстве города.

Теперь на линии курсирует два парома с интервалом 30 минут.

В своем Telegram губернатор Михаил Развожаев рассказал, что ремонт парома обошелся в 32 миллиона рублей, работами занимался 13 судоремонтный завод и ООО «Персей». Судно получило гарантию на пять лет.

Напомним, ранее сообщалось при ремонте парома возникли заминки из-за проблем с поставкой иностранных деталей.

Ольга Сурикова