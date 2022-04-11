В правительстве Севастополя анонсировали проведение публичных слушаний по правилам землепользования и застройки

Сегодня, 11 апреля, на аппаратном совещании директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов рассказал, что публичные слушания по правилам землепользования и застройки могут начаться уже со следующей недели.

«Условно говоря, со следующей недели можно переходить к организации публичных слушаний по районам?», — уточнил у Жукалова губернатор Михаил Развожаев.

После получения утвердительного ответа градоначальник поручил к следующему аппаратному совещанию, которое предварительно состоится 18 апреля, подготовить развернутый доклад о том, как будет проходить процедура общественных слушаний, после чего начнется сама процедура.

Напомним, правила землепользования и застройки (ПЗЗ) – это документ градостроительного зонирования, которым устанавливаются градостроительные регламенты, территориальные зоны, а также порядок их применения и изменения. Иными словами, в этом документе вся земля в пределах города разделяется на зоны, которые должны использоваться определенным образом.

Регламенты в ПЗЗ устанавливают разрешенные виды пользования участками, капитальными, а также определяют ограничения в их использовании. Также в правилах устанавливаются предельные допустимые размеры участков, параметров строительства (реконструкции) различных объектов, уровень обеспечения территорий различной инфраструктурой.

На первом в 2022 году аппаратном совещании губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил до конца года завершить работы по подготовке генплана, ПЗЗ (Правил землепользования и застройки) и обновленной стратегии социально-экономического развития.

История принятия генплана Севастополя тянется с весны 2017 года, когда часть жителей активно выступила против проекта основного градостроительного документа, разработанного Институтом генплана Москвы.

В ноябре 2018 года власти Севастополя заявили, что планируют расторгнуть контракт с разработчиками генплана. Однако в том же месяце передумали, сославшись на принципы «разумности и добросовестности» разработчиков документа.

В октябре 2019 года нынешний глава города Михаил Развожаев заявил, что застройщики не будут получать разрешение на строительство многоэтажек до принятия генерального плана Севастополя и пообещал ускорить процесс принятия документа. Однако, в мае 2021 года губернатор подчеркнул, что проект генплана образца 2018 года принимать нельзя, так как он устарел и не будет способствовать развитию Севастополя.

Дмитрий Островский