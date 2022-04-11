На севере Крыма украинский беспилотник повредил дом и школу

Идет ликвидация последствий

В ночь на 11 апреля в районе села Таврическое рядом с Красноперекопском сбитый украинский беспилотник повредил дом, а также ударной волной повредило окна в местной школе. Детей перевели на дистанционное обучение.

В сюжете телеканала «Миллет» говорится, что было выбито около 20 окон в школе, где обучаются дети из трех сел, пострадало и само здание.



При попадании обломков в жилой дом по счастливой случайности никто не пострадал, но у людей обрушилась крыша, проблемы с электричеством. Также жители поселка рассказали, что у них у всех отключали ночью электроэнергию.

Напомним, в Курской области с 11 апреля объявляется желтый (высокий) уровень террористической опасности из-за нескольких атак с украинской стороны.

Ольга Сурикова

Фото, видео: Миллет/Сусанна Садыкова