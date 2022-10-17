В Севастополе на Лабораторном шоссе перевернулся микроавтобус

В Севастополе сегодня, 17 октября в проезде Пластунский, 70 Б, перевернулся микроавтобус Volkswagen Transporter. ДТП произошло в 13:28.

«Водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Transporter, при повороте не справился с управлением и совершил опрокидывание», — сообщила изданию «Севкор» заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Точилина.

В результате аварии водитель не пострадал, от медицинской помощи отказался. Также уточняется, что материальный ущерб получило только транспортное средство.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Проводятся действия по установке автотранспорта на колеса.

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Ольга Сурикова