В Москве завершена мобилизация, повестки аннулируют

В Москве выполнен план по мобилизации, поэтому последних пришедших в военкоматы с повестками возвращают по домам. Данную информацию подтвердил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, после завершение всех мобилизационных мероприятий военкоматы аннулируют повестки.

«Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие», — озвучил Собянин информацию военного комиссара Москвы.

По его словам, план по частичной мобилизации был выполнен прежде всего благодаря чувству долга и патриотизма жителей Москвы.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране.

Ольга Сурикова