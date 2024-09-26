Как изменится организация движения на пересечении улиц Вакуленчука-Меньшикова-Руднева

На пересечении улиц Руднева, Вакуленчука и Меньшикова идут ремонтные работы и будет изменена схема движения.

Ключевое нововведение – это возможность поворачивать налево с улицы Руднева к «Муссону» по зеленому сигналу отдельного светофора, минуя развязку.

Все пешеходные переходы, расположенные на развязке, будут регулироваться светофором.

При подъеме от площади 50-летия СССР будет предоставлено преимущественное право проезда перекрестка водителям, двигающимся со стороны улицы Руднева.

Будет запрещен въезд на данный узел со стороны улицы Репина. Прибывающим оттуда водителям придется въезжать на улицу Руднева в районе дома № 32.

Завершить работы планируют к середине октября.

Ольга Сурикова

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