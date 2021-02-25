COVID-19 Город

В Севастополе количество заболевших коронавирусом сравнялось с выздоровевшими

25-02-2021
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Под наблюдением 600 человек

В Севастополе по состоянию на утро 25 февраля зарегистрированы 64 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города. 

После выздоровления выписаны также 64 человека.

Умерли три человека в возрасте от 67 до 82 лет. 

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 11764  человека. В настоящий момент выздоровели 10612 человек, 482 умерло.    

Под наблюдением находится 600 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.  

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.  

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

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