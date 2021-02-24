Горбольницы Севастополя избавляются от коронавирусного бремени

В них проводится дезинфекция

Сегодня в ходе аппаратного совещания директор Департамента здравоохранения Виталий Денисов доложил, что городские больницы возвращаются к работе по основному профилю и начинают оказывать плановую медицинскую помощь.

Так, в горбольницы №9 уже весь лечебный корпус освобожден от коронавирусных больных.

«Оставили 60 коек для больных коронавирусом, в том числе 6 реанимационных коек. Всего в больнице выведено 200 коек для плановой помощи пациентам. Сейчас там проводится дезинфекция. Также приём пациентов с коронавирусом завершен полностью в севастопольской больнице № 4», – рассказал Денисов.

Он добавил, что на базе санатория «Изумруд» будет открыто отделение реабилитации пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Такая реабилитация рассчитана, в первую очередь, на людей старше 65 лет.

Также в городе активно проводится прививочная кампания от коронавируса: вакцину уже получили 9 260 человек.

Напомним, в Севастополе в первой городской больнице было развернуто отделение для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Для этих целей даже перепрофилировали травматологическое отделение.

Ольга Сурикова