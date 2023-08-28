У Развожаева прокомментировали, насколько опасна ситуация с менингитом у детей в Севастополе

В соцсетях Севастополя родители писали об участившихся случаях заболевания менингитом среди детей дошкольного возраста. Насколько ситуация тревожна перед первым сентября, прокомментировали сегодня, 28 августа, в ходе аппаратного совещания в правительстве города.

Губернатор Михаил Развожаев срезу отметил, что, по его данным, уровень заболеваемости в рамках традиционной сезонной картины.

«На сегодня зарегистрировано чуть больше 100 случаев вирусных инфекций, из них 75% это менингит, который в редких случаях вызывает осложнение. Он передается воздушно-капельным путем», — доложила начальник территориального отдела по Севастополю межрегионального управления Роспотребнадзора Анна Мелюх.

Она добавила, что наблюдается легкая и средняя степень тяжести течения болезни. Ситуация контролируется, а все учебные заведения дезинфицируются, согласно нормам.

На сегодня нет необходимости проводить какие-то дополнительные мероприятия.

Напомним, в Севастополе в июне подтвердили появившуюся ранее в соцсетях информацию о смерти ребенка от от менингококковой инфекции.

Ольга Сурикова