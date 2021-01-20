В Севастополе в новом сквере мамы пожаловались на опасные и уже сломанные качели

Горхоз жалобу принял, пообещал поменять качели, пока качели просто сняли

В Севастополе в конце прошлого года после реконструкции был открыт сквер Курсантов в Стрелецкой бухте. Однако сразу мамы гуляющих там детей пожаловались на качество и небезопасность новых качелей.

Женщины написали пост в группе «Черный список Севастополя» соцсети ВКонтате, где рассказали, что Департамент городского хозяйства на их жалобу на опасные качели ответил, что до 31 декабря все указанные ими объекты будут заменены. Замены пока нет, но не стало и самих качелей.

«На данный момент качели просто сняли, ок, ждём. Тем временем, там же успели сломаться качели на пружине и карусель. С открытия парка прошло около месяца! Прошу повлиять на подрядчика и заменить установленное оборудование ненадлежащего качества!», — написала Оксана Чирка и приложила скрины ответов ГБУ «Парки и скверы».

Ранее девушка писала, что на новой площадке установлены качели неправильной и опасной конструкции, и приложила фото.

«Расстояние между опорами и самими качелями минимально, при раскачивании малейшее движение приводит к столкновению с опорой, что крайне опасно. На круглой качели ситуация та же, за 2 недели уже появились выбоины в столбах (первые уже были в день открытия). Вопрос — по городу установлено много новых качественных площадок, почему же подрядчик решил тут сэкономить», — обратилась она к горхозу.

Ольга Сурикова