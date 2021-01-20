Напугавший всех памятник «Аленушка» выставлен на торги

Арт-объект уже оценили в миллион рублей

Памятник «Аленушка», вызвавший у жителей Нововоронежа не лучшие чувства, а позже и бурю возмущений и обсуждений в Интернете, обрел новую жизнь. Статуя выставлена на сайте универсальной торговой площадки «Российский аукционный дом».

Начальная ставка один миллион рублей, последующие шаги 50 тысяч.

В родном «Нововоронеже» статуя, которая была подарком городу к 250-летию, не простояла и трех дней, местные жители попросили ее убрать, потому что им стало страшно там ходить. После волны недовольств памятник демонтировали и увезли в неизвестном направлении.

Однако у необычного монумента, который быстро стал героем «мемов» в Интернете, нашлись и защитники. Так, глава ЛДПР Владимир Жириновский не просто заступился за странную статую, но и разместил фотографию этой «Аленушки» на дверях своей приемной в Государственной думе.

Политик заявил, что готов разместить данную скульптуру в одном из объектов партии, которой он руководит.

Сейчас, как говорится в описании лота, «уникальный предмет пространственно-изобразительно искусства «Арт-объект «Аленушка» находится в Воронеже. Торги пройдут через 26 дней.

Ольга Сурикова