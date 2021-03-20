В Голландии появится кампус СевГУ с ботаническим садом и технопарком

Здесь жизнь будет протекать по принципу учёба-проживание-отдых-хобби

Эксперты Главгосэкспертизы выдали заключение по проекту реконструкции территории и здания Института ядерной энергии и промышленности Севастопольского госуниверситета. Он станет многофункциональным кампусом.

Концепцией преобразования рассчитана до 2030 года. На базе Института планируется создать единый интегрированный университетский кампус, спроектированный по принципу учёба-проживание-отдых-хобби.

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Свою работу здесь продолжит Институт ядерной энергии, военный учебный центр, будут размещены: Морской институт, культурный центр и лаборатории. Также в будущем здесь должен появиться причал для беспилотного судна «Пионер-М», дополнительные учебные, лабораторные и медицинский корпуса, общежития, спорткомплекс и детский технопарк.

Кроме того, на территории комплекса разобьют аптекарский сад и обустроят ботанический с оранжереями и теплицами. Проект предусматривает восстановление утраченных исторически ценных архитектурных и планировочных решений, говорится в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба Главгосэкспертизы