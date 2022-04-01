В Севастополе на гранты и стартапы для фермеров выделят 5 млн рублей

Предусмотрено поддержка из госбюджета

Правительством Севастополя принято решение выделить средства для оказания поддержки сельхозпроизводителям для «Агростартапов» и развития крестьянско-фермерского хозяйства.

Директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Наталья Скорюкова отметила, что деньги будут поступать, как из горбюджета, так и из федерального.

Всего на эти цели предусмотрено в 2022 году 5 млн рублей.

«Бюджет Севастополя — 50 тыс. рублей, федеральный бюджет — 4 млн 950 тыс. рублей», — доложила она на заседании правительства 31 марта.

Напомним, на данном заседании также было принято решение о выделении 500 тысяч рублей на возмещение затрат на прирост и приобретение сельскохозяйственных животных, в частности КРС.

Ольга Сурикова