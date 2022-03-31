В Севастополе выделили 500 тысяч на сохранение поголовья крупного рогатого скота

Только четыре фермерских хозяйства подали заявки

Правительством Севастополя принято решение о выделении субсидии из регионального бюджета для возмещения затрат на прирост и приобретение сельскохозяйственных животных.

Директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Наталья Скорюкова отметила, что деньги выделяются для сохранения поголовья КРС и на развитие животноводства в фермерских хозяйствах Севастополя.

Размер субсидии составил 500 тысяч рублей.

«В основном это мелкие хозяйства фермерские. У нас их около четырех. Там небольшое поголовье КРС. Но в любом случае программа работает», — заявила она на заседании правительства.

При этом она уточнила, что, кроме заявок от владельцев КРС, в департамент не поступало. На что губернатор Михаил Развожаев поручил активизировать работу с другими фермерскими хозяйствами, которые, к примеру, занимаются овцеводством.

Напомним, ранее сообщалось, что в Севастополе была принята программа развития сельского хозяйства на 5 млрд рублей.

Ольга Сурикова