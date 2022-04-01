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В Севастополе дети из ДНР и ЛНР смогут ездить бесплатно в общественном транспорте

01-04-2022
2 комментария

Карт планируется выдать больше

Детям, прибывшим из ДНР и ЛНР, правительство Севастополя создало условия для бесплатного проезда в общественного транспорта.

Ребятам выдали 50 карточек ЕГКС — «школьных проездных на апрель месяц, по которым можно без ограничений ездить на общественном транспорте по городским маршрутам», сообщили в пресс-службе правительства города.

Проездные будут действовать во всех троллейбусах, а также на маршрутах государственного перевозчика.

При необходимости будут предоставлены дополнительные проездные.

Напомним, ранее сообщалось, что юные жители Донбасса, прибывшие в Севастополь, уже активно распределяются по учебным заведениям города.

Ольга Сурикова

2 комментариев на “В Севастополе дети из ДНР и ЛНР смогут ездить бесплатно в общественном транспорте

  1. Все конечно хорошо. Понимаю, что дети не причём. Родители без работы и все прочее, но почему Правительство Севастополя обделяют Севастопольских детей? Они что, менее достойны или как это понимать!?

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    1. Сейчас такая же ситуация сложилась и в школах. Опять же, не обижая ни одного ребенка, особенно вывезенного из-под обстрелов, но им дана прерогатива при устройстве в школе, т.е. севастопольским могут отказать по причине отсутствия места, а из ДЛНР возьмут вопреки

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