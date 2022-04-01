В Севастополе дети из ДНР и ЛНР смогут ездить бесплатно в общественном транспорте

Карт планируется выдать больше

Детям, прибывшим из ДНР и ЛНР, правительство Севастополя создало условия для бесплатного проезда в общественного транспорта.

Ребятам выдали 50 карточек ЕГКС — «школьных проездных на апрель месяц, по которым можно без ограничений ездить на общественном транспорте по городским маршрутам», сообщили в пресс-службе правительства города.

Проездные будут действовать во всех троллейбусах, а также на маршрутах государственного перевозчика.

При необходимости будут предоставлены дополнительные проездные.

Напомним, ранее сообщалось, что юные жители Донбасса, прибывшие в Севастополь, уже активно распределяются по учебным заведениям города.

Ольга Сурикова