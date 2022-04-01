В Севастополе охранная фирма обвиняется в обмане ООО «БГС»

Ранее осуждено было руководство «БГС»

В Севастополе на охранную фирму заведено уголовное дело за мошенничество при оказании охранных услуг. Оператору по вывозу мусора нанесен ущерб в размере более 1,5 млн рублей.

По версии следствия, в феврале 2019 года фирма заключила с ООО «Благоустройство города Севастополь» договор на оказание услуг охраны двух административных зданий ООО «БГС» и полигона «Первомайская балка» в Севастополе.

При этом обвиняемый не имел возможности и намерений исполнять обязательства по охране одного из указанных зданий по ул. Молодых Строителей, 1. Хотя с февраля по октябрь 2019 года передавались заказчику акты выполненных работ. И по ним ООО «БГС» оплачивало счета, в общей сложности на сумму более 1,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

В ходе следствия, с целью дальнейшего возмещения ущерба, оплаты штрафа либо конфискации по приговору суда, на земельный участок и жилой дом обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело передано в суд.

Также в ведомстве добавили, что в декабре 2021 года бывший гендиректор ООО «БГС» по этому же факту осужден злоупотребление полномочиями, а его заместитель – за пособничество в злоупотреблении полномочиями.

Бывший руководитель общества оштрафован на 150 тыс. рублей, а его заместитель – на 100 тыс. рублей. Кроме того, судом удовлетворен поддержанный государственным обвинителем прокуратуры района гражданский иск ООО «БГС» о взыскании с виновных лиц солидарно имущественного вреда в размере более 1,5 млн рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.

Ольга Сурикова