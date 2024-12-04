Севастополец дал покататься другу дагестанцу на дорогой иномарке, а тот ее расплатился за свой долг

В Севастополе полиция задержала мужчину, который обманом похитил иномарку стоимостью 3 млн рублей у своего знакомого, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Полицейские выяснили, что местный 46-летний юрисконсульт в октябре дал на время покататься свою Toyota безработному знакомому дагестанцу. Но когда приятель внезапно исчез вместе с дорогостоящей иномаркой, мужчина забеспокоился и обратился в полицию.

В это время его друг не собирался возвращать машину, а передал ее другому своему знакомому, в счет частичного погашения долга около 4 млн рублей.

Сотрудники полиции установили местонахождение и изъяли похищенную обманом иномарку. В настоящее время автомобиль возвращён законному владельцу. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Севастополе задержали мошенника, который продавал чужие автомобили через Интернет.

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Ольга Сурикова