В Севастополе на время реконструкции полностью перекроют улицу Адмирала Октябрьского

И.о.вице-губернатора Севастополя Евгений Горлов разъяснил ситуацию с подпорной стеной на улице Адмирала Октябрьского.

По его словам, на данный момент почти завершены проектно-изыскательские работы и подрядная организация готова заходить в экспертизу. Сложности с этим проектом добавляет то, что практически не осталось достоверных данных о тех работах, которые проводились здесь ранее. Горлов добавил, что реконструкция займет достаточно много времени.

«На этот период вероятнее всего, движение по этой улице будет перекрыто полностью», — подчеркнул замгубернатора.

Сейчас идет мониторинг за состоянием стены. Расставлено 5 точек, которые фиксируют отклонение от вертикали. В центральной точке за 3 месяца оно составило 2,5см, в остальных — не более 2 мм. Проверка замеров будет сейчас вестись раз в неделю.

«Если будет замечена динамика, то будут приняты более серьезные меры для обеспечения безопасности горожан. Дополнительно отмечу, что до конца недели будет смонтировано водоотведение от аварийного участка и продлен участок ограждения для препятствия попадания туда людей», — пояснил Горлов.

Сейчас ограничена возможность прохода по аварийной части, а также сужено двухстороннее движение транспорта.

Ольга Сурикова