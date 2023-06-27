Часть лестницы на Адмирала Октябрьского закроют из-за крена подпорной стены

Лестницу по улице Адмирала Октябрьского со стороны горбольницы № 1 закроют из-за появившегося крена подпорной стены. Об этом сообщил замгубернатора Евгений Горлов.

Он рассказал, что сейчас ведется проектирование ремонтных работ стены, но, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций до проведения ремонта принято решение стену временно усилить.

«Для этого мы вынуждены закрыть проходы на этот участок, потому что эксплуатировать данную пешеходную зону не получится. Придётся проходить по той стороне. Мы поставим указатели и полностью закроем перемещение здесь», — отметил Горлов.

Напомним, ремонт этого участка лестницы проводился еще в 2019 году.